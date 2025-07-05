Sipay Bodrum FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ekip, 11 Temmuz'da Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda, koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirildi.

Sipay Bodrum FK, 11 Temmuz Cuma günü Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor
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