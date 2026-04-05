Haberler

Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 7 Nisan'da Arca Çorum FK ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Takımın son dönemdeki formu ve sakat oyuncuların geri dönüşü hakkında konuşan Yılmaz, Süper Lig hedefine odaklandıklarını dile getirdi.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK ile 7 Nisan'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlılarını sürdürdü.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 maçlık galibiyet serilerini 5'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Sakat ve cezalı oyuncuların dışında son bir ayın kendileri için güzel geçtiğini belirten Yılmaz, "7-8 haftalık bir zamanda kaybettiğimiz maçlar vardı. Onların telafisini çok güzel yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri geliyor, cezalılarımız döndü. Ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, çok güzel bir form grafiğiyle sona giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge." diye konuştu.

"İnşallah sonu Süper Lig olacak, içimizden öyle geçiyor"

Sefer Yılmaz, taraftarlarının da takımın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah sonu Süper Lig olacak, bizim içimizden öyle geçiyor. Onun için de çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Uzun süreli sakatlıkları olan Celal ve Gökdeniz vardı. Celal'in belli bir süreye daha ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de daha birkaç haftası var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var. Mert'in bitti, inşallah bu hafta ondan da yararlanabileceğiz. Tam takım oluyoruz. Bu da bizi daha iyi bir duruma getirdi."

Kaynak: AA / Osman URAS
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

