Sipay Bodrum FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig takımı Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda çift idmanla devam ediyor. Teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde yapılan antremanlar, kuvvet çalışması ve saha aktiviteleriyle şekilleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde güne salonda kuvvet çalışması yaparak başladı.

Akşam antrenmanını sahada yapan ekip, koşu, ısınma hareketleri, top sürme ve kapma, minyatür çift kale maçla günü sonlandırdı.

Ege ekibi yarın çift idmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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