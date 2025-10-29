Haberler

Sipay Bodrum FK, Şampiyonluk Hedefiyle Koşuyor

Sipay Bodrum FK, Şampiyonluk Hedefiyle Koşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig lideri Sipay Bodrum FK, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de ligdeki maçlarına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, galibiyet serisini devam ettirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini açıkladı. Takım, Zonguldakspor ile oynayacağı kupa maçı sonrasında Boluspor ile ligde karşılaşacak.

1'inci Lig'in lideri Sipay Bodrum FK, yoğun maç temposuna hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte, morallerin yüksek olduğu, futbolcuların hem kupa hem de lig maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği belirtildi. Bodrum FK, yarın Zonguldakspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ligdeki Boluspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürecek. Sipay Bodrum FK, 1'inci Lig'de topladığı puanlarla zirvede yer alıyor ve galibiyet serisini devam ettirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Kupa ve lig maçı öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "İstikralı bir şekilde bulunduğumuz konumu korumak bizim için önemliydi. Iğdır FK maçı da bizim için önemli bir maçtı. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada direkt rakibimizi 2-0 mağlup etmek önemliydi. Kaybettiğimizde farklı senaryo olabilecek bir maçtı. Güzel bir galibiyet oldu. Kupada forma şansı vermediğimiz oyuncularımızı oynatacağız. Bünyemizde olan ve beklenti içerisinde olduğumuz kıymetli oyuncularımız var. Analizlerimizi yaptık, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanma alışkanlığımızı takıma yansıtmak istiyoruz, hedefimiz bir üst tur ve gidebildiğimiz yere kadar kupada gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupa maçı sonrası Bolu'ya geçeceğiz ve hafta sonu ligde Boluspor ile karşılaşacağız" diyen Burhan Eşer, "Zor bir deplasmana gidiyoruz, iyi bir takım. Kupa maçını atlattıktan sonra analizlerimizi yapıp inşallah oradan güzel bir skorla dönmek istiyoruz. Sakatlığı bulunan Gökdeniz tedavisini bitirdi, saha çalışmalarına başladı. Milli aradan sonra yüzde yüz bir şekilde takıma katılacak" dedi. Bodrum FK'nın genç oyuncusu İsmail Tarım ise, "Ortamımız çok güzel, aile ortamı var. Ligde iyi devam ediyoruz, lideriz. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz. Takımımız çok iyi ve birbirini tanıyor. Maçlarımızı kazanıp lider devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'deki felaket göz göre göre gelmiş

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title