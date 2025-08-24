Sipay Bodrum FK Sakaryaspor'u 3-1 Yenerek Moral Buldu

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftadır golleri atamadıkları için kazanamadıkları iki maç olduğunu, bugün iyi başladıklarını ifade etti.

İlk golü yemelerine rağmen moral olarak hiç aşağı düşmediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Takım aynı şevkle hırsla devam etti. İlk yarıyı beraber bitirdik, ikinci yarıda o arzumuz bir kat daha fazlalaştı. Çok güzel bir oyun ve üç golle galibiyetle lige başlamış olduk. Bundan sonra inşallah bu galibiyetlerimiz devam edecek ve üst sıralardan kesinlikle kopmayacağız. Bu galibiyet için bütün futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyete ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bodrumspor taraftarına armağan ediyoruz."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynayarak maçı kazandığını söyledi.

Bodrum FK'nın kendilerinden iyi oynadığını ifade eden Buz, "Daha iyi ve daha çabuklardı. Aksiyonlarda daha agresif olmamız gerekiyordu. Bodrumspor'u tebrik ediyorum. Bizim açımızdan daha iyi bir formasyona dönüştürmek isterdik. Ancak o kaotik durumda penaltı gitti geldi. Penaltı neden oldu onu da bilmiyoruz. Sonra penaltı atıldı sonra bir daha tekrarlandı. Ben onu hiç tam olarak anlayamadım. Biz de önümüzdeki süreçte iki arkadaşımızın gelmesini bekliyoruz. Bu müsabaka geçti, Boluspor müsabakasına bakacağız." diye konuştu.