Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde İlçe Stadı'ndaki antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Eşer, yaptığı açıklamada, birer puan almanın kendileri için yeterli olmadığını söyledi.

İki maçta da galibiyete yakın taraf olduklarını anlatan Eşer, gereken analizleri yaptıklarını ifade etti.

Sakaryaspor'un zorlu ve güçlü bir rakip olduğuna değinen Eşer, şöyle konuştu:

"Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdiler. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. İyi hazırlanıyoruz ve taraftarımıza özlediğimiz galibiyeti tattırmak istiyoruz. Transfer dönemi 12 Eylül'de bitiyor. Her an her şey olabilir. Eksiklerimizi biliyoruz, uğraşıyoruz. Ama önceliğim transfer değil, takım içindeki durum. Aslan gibi 27 oyuncum var. Geçen yıl ki kadroyu büyük ölçüde koruduk fakat Süper Lig'e giden 7-8 oyuncumuz bizimle değil."

Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.