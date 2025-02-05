Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gökdeniz Bayrakdar iki gol atarken, Dimitrov da bir golle takıma katkıda bulundu.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Bora Özkara, Kadir Beyaz
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 89 Erkan Değişmez), Dimitrov (Dk. 78 Brazao), Puscas (Dk. 78 Celal Dumanlı), Bardhi (Dk. 63 Okita)
Onvo Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu (Dk. 46 Kaluzinski), Emrecan Uzunhan, Petrusenko (Dk. 46 Streek), Mert Yılmaz, Safuri, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Güray Vural), Gaich, Djenepo (Dk. 66 Samudio), Townsend (Dk. 81 Larsson)
Goller: Dk. 6 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 12 Dimitrov, Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Dk. 56 Townsend (Onvo Antalyaspor )
Sarı kart: Dk. 30 Fredy, Dk 80 Ahmet Aslan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 33 Safuri, Dk. 45+1 Petrusenko, Dk. 90 Mert Yılmaz (Onvo Antalyaspor )
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
6. dakikada Sipay Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Gökdeniz Bayrakdar'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
12. dakikada ev sahibi Sipay Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Dimitrov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sipay Bodrum FK'nun 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
57. dakikada Antalyaspor atağında ceza sahasına orta yapan Townsend'in gönderdiği top rüzgarında etkisiyle kaleye doğru yönelerek Gökhan'ı aşıp ağlarla buluştu: Skor 2-1.
84. dakikada kontratağa çıkan Sipay Bodrum FK'da topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: Skor 3-1.
Karşılaşma 3-1 Sipay Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.