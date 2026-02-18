Haberler

Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nın olumsuz hava şartları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamayan uçağı, zorunlu olarak Diyarbakır Havalimanı'na indi. Takım, Imaj Altyapı Vanspor FK ile oynayacağı maça kara yoluyla gidecek.

  • Sipay Bodrum FK'yı taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynanacak maçı 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da oynanmasına karar verdi.
  • Sipay Bodrum FK takımı, Diyarbakır'dan kara yolu ile Van'a hareket edecek.

Sipay Bodrum FK'yı taşıyan uçağın, olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı yerine, Diyarbakır Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA VAR

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde, takımı taşıyan uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadığı, zorunlu olarak Diyarbakır Havalimanı'na indiği belirtildi.

KARA YOLU VAN'A HAREKET EDECEKLER

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonca müsabakanın 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da oynanmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca takımın, Diyarbakır'dan kara yolu ile Van'a hareket edeceği kaydedildi.

