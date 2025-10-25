Haberler

Sipay Bodrum FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burhan Eşer, maçın önemine dikkat çekti ve taraftar desteğinin gerekliliğini vurguladı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip, savunma çalışmaları ve taktik organizasyonlarla idmanı tamamladı.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her maça 3 puan için hazırlandıklarını belirterek, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi.

Iğdır FK'nin ligin güçlü takımlarından olduğunu anlatan Eşer, "Hoca değişikliğinden sonra daha dirençli ve tempolu oynuyorlar. Biz de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yaptık. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Taraftarımızın desteği çok önemli. Çünkü iç sahada taraftarımızla bütünleştiğimizde zor bir takım haline geliyoruz. Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kulübün basın sözcüsü Yiğit Demir de iç sahadaki kaybetmeme serisini devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, taraftara destek çağrısında bulundu.

Geçen hafta İstanbul'dan lider dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Demir, "Bu hafta Iğdır'ı ağırlayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Milli takım arasına kadar liderliğimizi sürdürüp, ondan sonra ivmelenerek Süper Lig'e geri dönmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK ile Iğdır FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Göle dönen yolda yabani hayvan boğuldu
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.