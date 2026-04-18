Sipay Bodrum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçla ilgili yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK'nin ligin lideri olduğunu ve hak ederek sezon sonuna ulaştığını söyledi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını ifade eden Yılmaz, "Seyircimizin beklentisi bu yönde. Özellikle evimizde galip gelmemiz lazım, o yüzden biz yine galibiyet için sahaya çıkacağız. Sezon sonu play-off'a formda girmek için önemli. Son haftalardaki bizim form durumumuz da gayet iyi. Son 6 maçtır çok güzel skorlar aldık. Bir tek son maçta hak etmemize rağmen galibiyeti kaçırmıştık." diye konuştu.

Yılmaz, takımdaki bazı oyuncuların sakatlıklarının devam ettiğini dile getirdi.