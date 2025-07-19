Sipay Bodrum FK, Düzce'deki Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Sipay Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenman yaparak sezon hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, sezon hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.
Sipay Bodrum FK'nin Düzce kampı, 1 Ağustos'a kadar sürecek.