Sipay Bodrum FK, Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı. Takım, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde antrenman yapıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde antrenmana çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.