Siopis'e tokat atan Larin'den ilginç savunma: Kendimde değildim - Haberler

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Siopis'e tokat atan Larin'den ilginç savunma: Kendimde değildim

Spor
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Siopis'e tokat atan Larin'den ilginç savunma: Kendimde değildim

Trabzonspor maçında Siopis'e tokat atan Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, özür diledi. Larin, "Kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim" dedi.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor maçında kendisini formasından çeken Siopis'e tokat atıp kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak özür diledi.

Siopis'e tokat atan Larin'den şaşırtan savunma: Kendimde değildim

70'de oyuna girip 79'da atilan Larin, takımının pozisyonları yakaladığı anda kırmızı kart görerek büyük sorun yarattı. Fanatik'teki habere göre; ceza alması beklenen Cyle Larin, soyunma odasında jet hızıyla özür dilediği öğrenildi.

Larin'in takım arkadaşlarına ve hocasına, "Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim" dediği aktarıldı.

Siopis'e tokat atan Larin'den şaşırtan savunma: Kendimde değildim

Teknik Direktör Valerien Ismael'in, "Bunu kabul edemeyeceğim. Hareketi yaptığın oyuncudan özür dile. Beşiktaş özel kulüp. Centilmenliği ile herkese örnek olmalı" dediği ifade edildi.

Spor

Trabzonspor, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Haberler

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