Siopis'e tokat atan Larin'den ilginç savunma: Kendimde değildim

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor maçında kendisini formasından çeken Siopis'e tokat atıp kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak özür diledi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

70'de oyuna girip 79'da atilan Larin, takımının pozisyonları yakaladığı anda kırmızı kart görerek büyük sorun yarattı. Fanatik'teki habere göre; ceza alması beklenen Cyle Larin, soyunma odasında jet hızıyla özür dilediği öğrenildi.

"SONRADAN FARK ETTİM"

Larin'in takım arkadaşlarına ve hocasına, "Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim" dediği aktarıldı.

ÖZÜR KABUL EDİLMEDİ

Teknik Direktör Valerien Ismael'in, "Bunu kabul edemeyeceğim. Hareketi yaptığın oyuncudan özür dile. Beşiktaş özel kulüp. Centilmenliği ile herkese örnek olmalı" dediği ifade edildi.

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