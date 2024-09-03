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Sinopspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Bölgesel Amatör Lig(BAL) ekiplerinden Sinopspor, yeni Teknik Direktör Kayhan Akbay yönetiminde 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Sinopspor, sezonun ilk antrenmanını Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nda yaptı. Teknik Direktör Kayhan Akbay, hedeflerinin önce 3. Lig olduğunu ifade etti.

Bölgesel Amatör Lig(BAL) ekiplerinden Sinopspor, yeni Teknik Direktör Kayhan Akbay yönetiminde 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sinopspor, sezonun ilk antrenmanını Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nda yaptı. Bu sene hedeflerinin önce 3. Lig olduğunu ifade eden Teknik Direktör Kayhan Akbay, sezon için açıklamalarda bulundu. Takıma çabuk adaptasyon sağladığı belirten Akbay, "Geçen sene Rize Pazarspor'da profesyonel takımda antrenörlük yaptım. Antrenörlükteki 10. yılım olacak bu sezon. Bugün ilk antrenmanımızı yapacağız. Yabancı olduğumuz bir camia değil, çabuk adaptasyon sağladık. Bizler gibi oyuncularında adaptasyon sağlayacağını düşünüyorum bir an önce. Bizim için en yakın zamanda bir Türkiye Kupası müsabakamız var. 10 gün gibi bir süremiz var. Bu 10 günün içerisinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu müsabakayı da bir hazırlık maçı mahiyetinde oynayıp hem eksiklerimizi görüp hem oyuncuların eksilerini artılarını göreceğiz. Onun için zaten yönetim kurulumuz olsun bizler olsun transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Sürecin içerisinde eksiklerimizi giderip lige en iyi şekilde hazır olmayı düşünüyoruz. İnşallah lig başladığında koşan, mücadele eden, oyun anlamında sahada oynamak isteyen bir Sinopspor göreceksiniz. Bu arada şehir içerinde inşallah Sinopspor ve Sinop sevdalıları da bizi destekler ve daha iyi yerlerde Sinop armasını görmek nasip olur. Hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun yeni sezon Allah utandırmasın" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Sinopspor Futbol Güncel Kayhan sinop Spor

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