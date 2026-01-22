Haberler

Sinop Yelken Tesisi açıldı

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 35 milyon TL bütçeyle yenilenen Yelken Tesisi, antrenman yapan genç sporcular için hizmet vermeye başladı. Vali Özarslan, spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yapılan yatırımları ve tesisin sağladığı imkanları değerlendirdi.

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 35 milyon TL bütçeyle yenileme, tadilat, bakım-onarım çalışmaları tamamlanan Sinop Yelken Tesisi genç sporcuların hizmetine sunuldu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yenilenen antrenman merkezinde incelemelerde bulundu. Malzeme ve araç-gereç alımlarının da tamamlandığı tesiste antrenman yapan yelken, kano ve kürek sporcularıyla bir araya gelen Vali Özarslan, antrenmanlara eşlik ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve sporcularla sohbet etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, amaçlarının gençlerde spor kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, sporun her türlü bağımlılığa karşı güçlü bir koruyucu ve kalkan olduğunu söyledi. Sinop'un su sporları açısından zengin bir kültüre ve geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Özarslan, kentte lisanslı olarak su sporları yapan 150 sporcu bulunduğunu ifade etti.

Yenilenen Yelken Merkezi Tesisi ile fiziki altyapıya önemli bir yatırım yapıldığını vurgulayan Özarslan, su sporlarının karada yapılan antrenman alanlarının daha konforlu ve yeterli hale getirildiğini, alanların yeni fitness ekipmanlarıyla donatıldığını kaydetti. Yapılan yatırımların gençlerde spor kültürünün pekişmesine ve bir yaşam tarzına dönüşmesine katkı sağlayacağını dile getiren Özarslan, Sinoplu sporcuların ulusal düzeydeki müsabakalarda Fenerbahçe ve Galatasaray gibi köklü kulüplerin sporcularıyla başa baş mücadele ederek dereceler elde ettiğini söyledi.

Vali Özarslan, Sinop merkez ve ilçelerde spor tesislerinin çağın gereklerine uygun şekilde yenilenmeye devam edeceğini belirterek, gençlere güvenli, nezih ve sağlıklı spor alanları sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
