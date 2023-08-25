Ayancıkspor Kulübünce açılan müzede, kulübün daha önce kazandığı kupaların yanı sıra, tarihi fotoğraflar, kulüpte forma giyen eski futbolculara ait malzemeler sergileniyor. Kulüp Başkanı Taylan Mithat Övet, müzenin açılışında, 1931'de kurulan kulüplerinin tarihi ve kültürünün bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde futbol müzesi açıldı.

Ayancıkspor Kulübünce açılan müzede, kulübün daha önce kazandığı kupaların yanı sıra, tarihi fotoğraflar, kulüpte forma giyen eski futbolculara ait malzemeler sergileniyor.

Kulüp Başkanı Taylan Mithat Övet, müzenin açılışında, 1931'de kurulan kulüplerinin tarihi ve kültürünün bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Müzenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Övet şöyle konuştu:

"Kendi yerimizde tadilatlar yaparak Ayancık ve Ayancıkspor'a çok güzel bir mekan kazandırdık. 1931 yılında kurulan kulübümüz ve ilçenin kültür mirası olmuştur. Onun tarihini buraya sığdıramayız ama mekanı iyi kullanarak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hemşehrilerimize müzeyi gezerek bu tarihi atmosferi yaşamalarını tavsiye ediyorum."