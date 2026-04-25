Sinop'ta geleceğin sporcuları yetenek taramasıyla belirleniyor

Sinop'ta geleceğin sporcuları yetenek taramasıyla belirleniyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Sinop'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Sinop'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli ve Merkez ilçelerini kapsayan taramalarda, ilkokul 3. sınıf öğrencileri titiz bir test sürecinden geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen program çerçevesinde uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri gözetiminde yapılan ölçümlerde, çocukların boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el pençe kuvveti, çeviklik ve sürat gibi temel fiziksel parametreleri kayıt altına alındı. Sinop'un tüm ilçelerini kapsayan geniş çaplı organizasyonda toplam 2 bin 179 öğrenci tarandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin sportif yetenekleri bilimsel ölçümlerle değerlendirilirken, yetenekli bireylerin uygun branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında geleceğin sporcularının erken yaşta keşfedilerek Türk sporuna kazandırılmasının amaçlandığını belirtilerek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
