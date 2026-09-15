Haberler

Sinop’ta atletizm yarışları

Sinop’ta atletizm yarışları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 98. yıl dönümü kapsamında, Sinop Şehir Stadyumu’nda Atletizm Bayrak Yarışmaları düzenlendi.

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 98. yıl dönümü kapsamında, Sinop Şehir Stadyumu'nda Atletizm Bayrak Yarışmaları düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Atletizm Bayrak Yarışmaları, Sinop Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Kutlama programı kapsamında düzenlenen yarışlarda genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Azim, dayanışma ve takım ruhunun öne çıktığı müsabakalarda sporcular, bayrağı en hızlı şekilde takım arkadaşlarına ulaştırmak için ter döktü.

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin yıl dönümünde gerçekleştirilen organizasyon, renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı

Güne dev zam haberiyle uyandık! Tabelalar gece yarısı değişti
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç! İlk iki sıra aynı partiden

Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç
Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?

Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Böyle olacağını tahmin edemezdi! Aziz Yıldırım'a büyük şok