Sinop’ta atletizm yarışları

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 98. yıl dönümü kapsamında, Sinop Şehir Stadyumu'nda Atletizm Bayrak Yarışmaları düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Atletizm Bayrak Yarışmaları, Sinop Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Kutlama programı kapsamında düzenlenen yarışlarda genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Azim, dayanışma ve takım ruhunun öne çıktığı müsabakalarda sporcular, bayrağı en hızlı şekilde takım arkadaşlarına ulaştırmak için ter döktü.

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin yıl dönümünde gerçekleştirilen organizasyon, renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı