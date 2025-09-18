Sinop'ta Amatör Spor Kulüpleri İçin Toplantı Yapıldı

Sinop'ta amatör spor kulüplerinin faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda amatör futbol kulüplerinin yürüttüğü mevcut faaliyetler, sporculara hizmet veren tesislerin durumu ve ihtiyaçları, kulüplerin karşılaştığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca altyapı çalışmaları, tesis kullanımı, antrenör ve sporcu ihtiyaçları ile akademisyenlerin sporcuların fiziksel kapasitelerini düzenli ölçümle değerlendirmesine yönelik planlamalar görüşüldü. Gençlerin spora yönlendirilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve kulüplerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündemindeydi.

Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlık ettiği toplantıya Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkal Arslanoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan ile il genelindeki amatör futbol kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. - SİNOP