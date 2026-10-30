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Sındırgı'da Cumhuriyet Turnuvası 86 maçla tamamlandı, Oğuz Pompa birinci oldu.

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Sındırgı'da Cumhuriyet Turnuvası 86 maçla tamamlandı, Oğuz Pompa birinci oldu.
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Sındırgı Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Turnuvası 86 maç sonunda tamamlandı. Oğuz Pompa birinci, Tavlı İnşaat ikinci, Emniyet üçüncü, Davutlar Spor dördüncü oldu; dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Turnuvası sona erdi.

Sındırgı Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Oyun Alanı ve Kafeterya tesislerinde düzenlenen turnuvaya kurum, esnaf ve yerel takımlardan oluşan 13 ekip katıldı. Organizasyonda toplam 86 maç yapıldı.

Karşılaşmaların ardından Oğuz Pompa birinci, Tavlı İnşaat ikinci, Emniyet ekibi üçüncü, Davutlar Spor ise dördüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle verildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı ilçede farklı etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Sporun insanları bir araya getiren gücüne dikkati çeken Sak, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü sahalarda ve sokaklarda vatandaşlarla birlikte kutladıklarını ifade etti.

Turnuvaya katılan takımları ve sporcuları tebrik eden Sak, organizasyonun spor, centilmenlik ve ilçe halkının birlikteliğine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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