Sindelhöyük Yıldızspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Sindelhöyük Yıldızspor, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda başarılı olmayı hedefleyen ekip, yeni oyuncularla daha güçlü bir kadro oluşturdu.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Sindelhöyük Yıldızspor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de yeni sezon öncesi geri sayım başladı. Yeni sezonda A Grubunda yer alacak olan Sindelhöyük Yıldızspor yeni sezon çalışmalarına start verdi. Yeni sezonda başarılı olmayı hedefleyen Sindelhöyük Yıldızspor ligin ilk haftasını BAY geçecek. Ligin 2. haftasında Sarız Anadoluspor ile karşı karşıya gelecek olan Sindelhöyük Yıldızspor yeni sezondan umutlu.

Yeni sezonda yeni hedefler yeni umutlar diyerek yola çıktıklarını belirten Sindelhöyük Yıldızspor yöneticisi Yunus Camuz, "Yeni sezon, yeni hedefi yeni umutlar diyerek sezonu açtık. Kadroya katılmış yeni oyuncular ile daha güçlü bir ekip olduk. Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Sindelhöyük Yıldızspor olarak yeni sezona maç maç bakıp çıktığımız her maçı kazanma hedefiyle yola çıkıyoruz. Geçen sezon gelen başarıya yeni başarılar eklemek istiyoruz. Hak edenin hakkını alacağı bir sezon temenni ediyorum. Yeni sezonda bütün takımlara, oyunculara ve bütün Kayseri amatör camiasını başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ