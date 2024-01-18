- Sinan Kaloğlu : "Genç oyuncularımız çok doğru pozisyonlar yakaladılar"

KAYSERİ - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Genç oyuncularımız çok doğru pozisyonlar yakaladılar" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, genç oyunculara fırsat vereceklerini söyleyerek, "Takımımı yürekten kutluyorum. Son 16'ya kaldık. Genç oyuncularımız vardı ama çok doğru pozisyonlar yakaladılar. Genç ağırlıklı kadroyla oynadık. 16 yaşında oyuncularımız da vardı ama bunu hiç aratmadılar. Çok doğru bir şekilde pozisyonlarını aldılar. İyi bir mücadele yaptılar. Maçın bazı bölümlerinde çok güzel geçişler yakaladık. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Süper Lig'in iyi takımlarından birine karşı kendi sahasında, seyircisinin önünde oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı da kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir maç, bir zafer oldu. Son 16'dayız artık devam edeceğiz. Gençlerbirliği altyapısı ile ünlü bir kulüp. Şimdi genç oyuncularla ilgili beklentiler var. Ben de çocukları doğru zaman ve alanda oynatmaya devam ediyorum. Bugün şans verdiğim oyuncuların başarısı beni mutlu etti. Camiamız müsterih olsun, genç oyuncularımıza fırsat vereceğiz. Genç oyuncularımı ve takımımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.