- Sinan Kaloğlu : "Biraz daha becerikli olabilseydik farklı olabilirdi"

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu :

"Taraftarın tepkisini anlıyorum ama müsterih olsunlar. İyi yerde bitireceğiz"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biraz daha becerikli olabilseydik farklı olabilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, maça iyi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Oyuncularını tebrik eden Kaloğlu, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet aldılar. 'Hem Türkiye'de, hem Avrupa'da yenilmeyen bir takım var, bir şeyi farklı yapmamız lazım kazanmamız için demiştim'. Burada yenilikçi bir oyun ve tutkulu bir oyunla alakalıydı. Biz de bununla alakalı çalıştık, inanarak çıktık. Ama daha maçın başında penaltı golüyle mağlup başladık. Bizim için bir şanssızlık oldu. Penaltı verilir miydi, tartışılır. Bana göre bu tip pozisyonlarda verilmemeli. Çünkü oyuncu ceza sahası içerisinde koşarken elini nereye götürebilecek? Öyle taktir ettiler, yapacak bir şey yok. Aslında ilk yarı coşkulu, baskısı, girdiğimiz pozisyonlar anlamında takım gerçekten istedik. Ama kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Biraz daha becerili olabilseydik farklı olabilirdi. Aynı heyecanla ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda golü ararken yediğimiz kontratakta güzel bir gol attı Yunus. Kaliteli ayakları var, kırılma anıydı bana göre. Kolay değil, Galatasaray ile oynuyorsunuz. Kazanmak için çalıştık, Galatasaray'ın vuruşları çok kaliteliydi. Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler, sonuçta mağlup olduk. Oyuncularımın mücadelesinden, inanmalarından memnunum. Sonuçta üst grupla aramızda çok büyük bir fark yok 3-4 puanlık bir fark var. İyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Fiziksel olarak iyi noktaya geldiğimizde çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Ligi iyi yerde bitireceğiz"

Taraftarın kendisini istifaya davet etmesini de değerlendiren Kaloğlu, "Tabii kötü sonuçlar var. Ekibimle geldiğimden beri iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz şu anda. Aldığımız çok değerli puanlar var. Taraftarımız Kayserispor'un bu noktada olmasını istemiyorlar. Müsterih olsunlar, Kayserispor olarak çok güzel yerde bitireceğiz. Bize güvenmeleri lazım, bugünkü atmosferi içeride oynayacağımız Samsun maçında da görmek isteriz. Biz iyi yerde bitireceğiz Kayserispor olarak. Eksik oyuncularımızın gelmesiyle daha iyi konuma geleceğiz. İnşallah şanssızlığımız dönecek ve iyi sonuçlar alacağız. Taraftarımızın tepkisini anlıyoruz ama sezon sonunda baktığımızda iyi yerde bitireceğiz. Bizim için önemli olan o" ifadelerini kullandı.

"Ali Başkan inşallah kararından döner"

Maç sonu istifa ettiğini açıklayan Kulüp Başkanı Ali Çamlı ile görüşeceğini de sözlerine ekleyen Sinan Kaloğlu, "Başkanımla birazdan görüşeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken bir dönemdeyiz. Ali Başkan ve yönetime şahidim, Kayserispr için elinden geleni yapıyorlar. Bu kadar emek verirken herkese ihtiyacımız var, inşallah bu kararından vazgeçer diye düşünüyorum" diye konuştu.