Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Haber Videosu

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'de şampiyon olup gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı. Sinan Engin Sarı-kırmızılıların transferini dile getirerek "Galatasaray, Berke Özer transferini bitirdi. Yeni sezonda Galatasaray'da." ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'de şampiyon olan ve gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu.

'BERKE ÖZEN GALATASARAY'DA'

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Fernando Muslera'nın yerine Berke Özer'in transfer edileceğini belirterek, "Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Yeni sezonda Galatasaray'da. Bir yabancı kaleci daha gelebilir. Günay Güvenç de kalacak. Galatasaray, 3 kaleciyle gelecek sezona giriş yapacak. Takımdan ayrılacak 5-6 tane de futbolcu var." dedi.

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki Berke Özer, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 35 maçta kalesinde 44 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 12 maçı gol yemeden tamamladı. Berke'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız file bekçisi daha önce Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense ve Ümraniyespor formalarını da giymişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetmen Kubrick'in 14 yıl yaşadığı evi satışa çıkarıldı, fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü yönetmenin efsane evi satışa çıkarıldı! Fiyatı servet değerinde
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.