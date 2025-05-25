Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'de şampiyon olan ve gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu.

'BERKE ÖZEN GALATASARAY'DA'

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Fernando Muslera'nın yerine Berke Özer'in transfer edileceğini belirterek, "Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Yeni sezonda Galatasaray'da. Bir yabancı kaleci daha gelebilir. Günay Güvenç de kalacak. Galatasaray, 3 kaleciyle gelecek sezona giriş yapacak. Takımdan ayrılacak 5-6 tane de futbolcu var." dedi.

SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki Berke Özer, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 35 maçta kalesinde 44 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 12 maçı gol yemeden tamamladı. Berke'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız file bekçisi daha önce Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense ve Ümraniyespor formalarını da giymişti.