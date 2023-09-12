Simona Halep 4 Yıl Men Cezası Aldı

Kariyerinde 2 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rumen tenisçi Simona Halep, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Rumen tenisçi Simona Halep, Tenis Anti-Doping Programı'nı 2 ayrı ihlalle suçlandı. İlk ihlal, 2022 yılındaki Amerika Açık'ta verdiği düzenli idrar testinde ortaya çıkan roxadustat maddesiyle alakalı ortaya çıkmıştı. Diğer bir ihlal ise sporcunun Biyolojik Pasaportu'ndaki (ABP) usulsüzlüklerle ilgiliydi. İhlalleri görüşmek üzere toplanan bağımsız bir mahkeme, 28 ve 29 Haziran 2023 tarihlerinde Halep'i ve Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı yetkililerini dinledi. Mahkeme, 11 Eylül 2023 tarihinde Halep'in kasıtlı olarak dopingle mücadele kurallarını ihlal ettiğini doğruladı. Halep'in 29 Ağustos 2022'de ABD Açık'ta toplanan idrar örneğinde roxadustat'ın varlığı ve kullanıldığı kanıtlandı. Rumen tenisçi, mahkemenin hak mahrumiyeti süresine saydığı Ekim 2022'den bu yana geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Bu nedenle eski dünya bir numarasının uzaklaştırma cezası, 7 Ekim 2022'den 6 Ekim 2026'ya kadar sürecek.

Halep de konuyla ilgili olarak dış basına yaptığı açıklamada Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuracağını ve kendisine ürünler veren besin takviyesi şirketi hakkında yasal işlem başlatacağını belirtti.

ROXADUSTAT HAKKINDA

Roxadustat, anemi tedavisinde yasal olarak kullanılan bir maddedir ancak hemoglobini ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini artıran bir kan doping maddesi olarak kabul edildiğinden WADA Yasaklı Maddeler listesinde yer almaktadır.