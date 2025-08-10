Simon Banza'ya Süper Lig'den beklenmedik girişim

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu Simon Banza'yı Portekiz ekibi Braga'dan bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Bragalı futbolcu için görüşmelere başladı.

Yeni sezonda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, forvet rotasyonunda sürpriz bir isme yöneldi.

HEDEFTEKİ İSİM SIMON BANZA

Tammy Abraham'ı kadrosuna katan ve Semih Kılıçsoy ile yollarını ayıran Beşiktaş, geride kalan sezonda Trabzonspor forması giyen Simon Banza'yı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Bragalı futbolcu Banza için Portekiz kulübüyle görüşmelere başladı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Braga'nın 28 yaşındaki Kongolu forvet için 10 milyon euro bonservis istiyor. Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağıya çekmek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Trabzonspor ile 39 maça çıkan Banza, bu maçlarda 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
