Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Silvan Belediyesince düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Silvan Belediyesince düzenlenen ve 8 Haziran'da başlayan turnuvada, 20 takım yer aldı.

Turnuvanın final maçında İlçe Jandarma ve Vatan İlkokulu takımları karşı karşıya geldi. İlçe Jandarma, rakibini 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini turnuvanın güzel bir şekilde sonlandırdıklarını söyledi.

Turnuvada kurumların bir araya geldiğini ve kaynaştığını kaydeden Öztürk, turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

Daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları verildi.