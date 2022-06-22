Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

AA - Yusuf Batı - Spor
 - Güncelleme:
Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Silvan Belediyesince düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Silvan Belediyesince düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Silvan Belediyesince düzenlenen ve 8 Haziran'da başlayan turnuvada, 20 takım yer aldı.

Turnuvanın final maçında İlçe Jandarma ve Vatan İlkokulu takımları karşı karşıya geldi. İlçe Jandarma, rakibini 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini turnuvanın güzel bir şekilde sonlandırdıklarını söyledi.

Turnuvada kurumların bir araya geldiğini ve kaynaştığını kaydeden Öztürk, turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

Daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları verildi.

AA / Yusuf Batı - Spor

Jandarma Hisarcık Futbol Silvan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title