Silopi'de kurumlar arası voleybol turnuvası

Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi. Turnuvada şampiyonluğu Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği kazandı.

Silopi İlçe Gençlik Merkezi tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvasına 32 takım katıldı. Silopi Spor Salonunda yapılan maçlar sonunda Polis Gücü ile Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği finale yükseldi. Hakemler Hüsnü Ersarı ve Cemil Algur'ın yönettiği final maçını Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Silopi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Derneği oyuncularının şampiyonluk kupasını Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir takdim etti. Turnuvada 2'inci olan Polisgücü ve 3. olan Çardaklı Ortaokulu takımları da kupalarını aldı. Kupa töreni daha sonra hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi

Silopi Kaymakamlığı kurumlar arası voleybol turnuvasına 32 takımın katıldığı söyleyen Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, turnuvaya katılan herkese teşekkür etti. - ŞIRNAK