Şikeden küme düşürülen Juventus'ta deprem! Yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor - Haberler

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Şikeden küme düşürülen Juventus'ta deprem! Yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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2006'daki şike operasyonunda küme düşürülen Juventus, transferde ve mali işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma altında. Kulübün ofisleri didik didik aranırken, futbolcular da Torino Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veriyor. Önümüzdeki sezon Juventus'ta olmak istemeyen Dybala ile yaşananlardan rahatsız olan yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor.

İtalyan futbolunun devi Juventus, yine kara günler yaşıyor. 2006'daki şike operasyonunda küme düşürülen Juventus'un transferde ve maaş ödemelerinde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor.

Şikeden küme düşürülen Juventus'ta deprem! Yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Torino, Roma ve Mlinao'daki ofisler didik dik aranıyor. Yıldız transferleri de incelemede.

Beşiktaş'ta top koşturan Miralem Pjanic ve Cristiano Ronaldo transferleri de inceleme altında. Kulüp yetkililerinin ifadeleri alındı.

Şikeden küme düşürülen Juventus'ta deprem! Yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor

Takımın yıldızı Paulo Dybala, Torino'da 3 saat ifade verdi. Önümüzdeki sezon Juventus'ta devam etmeyi düşünmeyen Arjantinli yıldızla birlikte büyük bir yaprak dökümü gerçekleşebilir.

İtalyan basınındaki haberlere göre saatlerce ifade veren yıldız futbolcular durumdan rahatsız. Juventus'ta Dybala ile birlikte birçok futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İtalya Serie A, Juventus FC, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şikenin rengi tüm ülkelerde aynı

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