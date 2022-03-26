Şikeden küme düşürülen Juventus'ta deprem! Yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor
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2006'daki şike operasyonunda küme düşürülen Juventus, transferde ve mali işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma altında. Kulübün ofisleri didik didik aranırken, futbolcular da Torino Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veriyor. Önümüzdeki sezon Juventus'ta olmak istemeyen Dybala ile yaşananlardan rahatsız olan yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor.
İtalyan futbolunun devi Juventus, yine kara günler yaşıyor. 2006'daki şike operasyonunda küme düşürülen Juventus'un transferde ve maaş ödemelerinde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor.
Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Torino, Roma ve Mlinao'daki ofisler didik dik aranıyor. Yıldız transferleri de incelemede.
Beşiktaş'ta top koşturan Miralem Pjanic ve Cristiano Ronaldo transferleri de inceleme altında. Kulüp yetkililerinin ifadeleri alındı.
Takımın yıldızı Paulo Dybala, Torino'da 3 saat ifade verdi. Önümüzdeki sezon Juventus'ta devam etmeyi düşünmeyen Arjantinli yıldızla birlikte büyük bir yaprak dökümü gerçekleşebilir.
İtalyan basınındaki haberlere göre saatlerce ifade veren yıldız futbolcular durumdan rahatsız. Juventus'ta Dybala ile birlikte birçok futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022