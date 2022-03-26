Şikeden küme düşürülen Juventus'ta deprem! Yıldızlar takımdan ayrılmak istiyor

İtalyan futbolunun devi Juventus, yine kara günler yaşıyor. 2006'daki şike operasyonunda küme düşürülen Juventus'un transferde ve maaş ödemelerinde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor.

ARAMA YAPILIYOR

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Torino, Roma ve Mlinao'daki ofisler didik dik aranıyor. Yıldız transferleri de incelemede.

RONALDO VE PJANIC DOSYASI

Beşiktaş'ta top koşturan Miralem Pjanic ve Cristiano Ronaldo transferleri de inceleme altında. Kulüp yetkililerinin ifadeleri alındı.

3 SAAT KALDI

Takımın yıldızı Paulo Dybala, Torino'da 3 saat ifade verdi. Önümüzdeki sezon Juventus'ta devam etmeyi düşünmeyen Arjantinli yıldızla birlikte büyük bir yaprak dökümü gerçekleşebilir.

OYUNCULAR RAHATSIZ

İtalyan basınındaki haberlere göre saatlerce ifade veren yıldız futbolcular durumdan rahatsız. Juventus'ta Dybala ile birlikte birçok futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.