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Siirtli yamaç paraşütü sporcusu şampiyon oldu

Siirtli yamaç paraşütü sporcusu şampiyon oldu
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Türkiye'nin dört bir yanından 40 seçkin pilotun katıldığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Ali Gaffar Okan Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması'nda Siirtli yamaç paraşütü sporcusu Soner Yılmaz, genel klasman şampiyonu oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından 40 seçkin pilotun katıldığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Ali Gaffar Okan Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması'nda Siirtli yamaç paraşütü sporcusu Soner Yılmaz, genel klasman şampiyonu oldu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Piraziz Yamaç paraşütü alanında düzenlenen yarışma nefes kesen anlara sahne oldu. Pilotlar, hedefe en isabetli inişi gerçekleştirmek için gökyüzünde kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Şampiyon Soner Yılmaz'a madalyası, Hani Kaymakamı Mevlana Kürkcü tarafından verildi. Törene çok sayıda sporcu, federasyon yetkilileri ve yerel yöneticiler katıldı. Sporcu Soner Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu şampiyonluğun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, desteklerini esirgemeyen Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a, ve tüm Siirt halkına teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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