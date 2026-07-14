Sedat Atılgan'a Kamerun milli takımından davet

Türkiye Taekwondo Federasyonu bünyesinde uzun yıllar milli takım antrenörü olarak görev yapan Siirtli antrenör Sedat Atılgan, Kamerun Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenecek teknik eğitim kampına davet edildi.

Kamerun Taekwondo Federasyonu Başkanı Brice Axel Ngako Yoga'nın imzasını taşıyan resmi davet kapsamında Atılgan, 23 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Kamerun'da gerçekleştirilecek 10 günlük eğitim programında görev alacak. Program kapsamında Kamerun milli takımı sporcuları ile antrenör, hakem ve teknik görevlilere modern taekwondo teknikleri, antrenman yöntemleri ve müsabaka stratejileri konusunda eğitim verilecek. Kamerun Taekwondo Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sedat Atılgan'ın uluslararası deneyimi ve teknik bilgi birikiminin ülke taekwondosunun gelişimine önemli katkı sağlayacağı belirtilirken, ziyaretin Türkiye ile Kamerun arasındaki sportif iş birliğini güçlendirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Siirt'te kurduğu kulüpte çok sayıda sporcunun yetişmesine katkı sağlayan ve milli takım bünyesinde önemli başarılara imza atan Sedat Atılgan, Kamerun'daki program kapsamında Türk taekwondosunun teknik birikimini Afrikalı sporcularla paylaşacak.

Atılgan'ın uluslararası görevi, Siirt spor camiasında da gururla karşılandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı