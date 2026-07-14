Haberler

Sedat Atılgan'a Kamerun milli takımından davet

Sedat Atılgan'a Kamerun milli takımından davet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Taekwondo Federasyonu milli takım antrenörü Sedat Atılgan, Kamerun Taekwondo Federasyonu tarafından 23 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek teknik eğitim kampına davet edildi. Atılgan, Kamerun'da modern taekwondo teknikleri ve müsabaka stratejileri konusunda eğitim verecek.

Türkiye Taekwondo Federasyonu bünyesinde uzun yıllar milli takım antrenörü olarak görev yapan Siirtli antrenör Sedat Atılgan, Kamerun Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenecek teknik eğitim kampına davet edildi.

Kamerun Taekwondo Federasyonu Başkanı Brice Axel Ngako Yoga'nın imzasını taşıyan resmi davet kapsamında Atılgan, 23 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Kamerun'da gerçekleştirilecek 10 günlük eğitim programında görev alacak. Program kapsamında Kamerun milli takımı sporcuları ile antrenör, hakem ve teknik görevlilere modern taekwondo teknikleri, antrenman yöntemleri ve müsabaka stratejileri konusunda eğitim verilecek. Kamerun Taekwondo Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sedat Atılgan'ın uluslararası deneyimi ve teknik bilgi birikiminin ülke taekwondosunun gelişimine önemli katkı sağlayacağı belirtilirken, ziyaretin Türkiye ile Kamerun arasındaki sportif iş birliğini güçlendirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Siirt'te kurduğu kulüpte çok sayıda sporcunun yetişmesine katkı sağlayan ve milli takım bünyesinde önemli başarılara imza atan Sedat Atılgan, Kamerun'daki program kapsamında Türk taekwondosunun teknik birikimini Afrikalı sporcularla paylaşacak.

Atılgan'ın uluslararası görevi, Siirt spor camiasında da gururla karşılandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Yardım paralarını kumarhanede yiyen Haluk'un görüntüleri

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan'dan canlı yayında olay sözler
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı

5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim