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Siirt'te dereceye giren sporculara ödül

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Siirt'te dereceye giren sporculara ödül

Siirt İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hayati Kısacık, Bocce Petank Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonasında derece giren sporcuları ödüllendirdi.

ANTALYA (İHA) - Siirt İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hayati Kısacık, Bocce Petank Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonasında derece giren sporcuları ödüllendirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Bocce Petank Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonasında Dilcin Oğuz, 1'nci olurken, erkekler Bocce Petank kategorisinde Ömer Akcan da 3'üncü oldu. Sporcuları makamında kabul eden Kısacık, antrenör ve sporcuları kutladı.

Kısacık, daha sonra sporculara antrenman çantası hediye etti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalya, gençlik, Türkiye, Siirt, Spor, Haberler

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