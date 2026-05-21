Siirt'te dereceye giren 16 sporcu, Türkiye'yi temsil edecek

Siirt'te düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde dereceye giren 16 sporcu, Slovakya'da Türkiye'yi temsil edecek. Zorlu parkurda bazı sporcular bitiş çizgisinde yere yığıldı.

SİİRT'te düzenlenen 'Dağ Koşuları Erkek ve Kadın U18-U20 Türkiye Şampiyonası' ve 'Milli Takım Seçmeleri'nde dereceye giren 16 sporcu, Slovakya'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmalarda bitiş çizgisinde bazı sporcular yere yığıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Siirt Valiliği ve Gökçebağ Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Siirt'in Gökçebağ beldesinde yapıldı. Şampiyonaya 46 farklı şehirden kente gelen 100 atlet katıldı. Sporcular, milli takıma seçilebilmek için zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Parkur sonunda ise bazı sporcular yere yığıldı.

'DERECEYE GİREN 16 SPORCU ÜLKEMİZİ SLOVAKYA'DA TEMSİL EDECEK'

Organizasyon ve yarışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olgaç, "Toplam 4 kategoride 100 sporcunun katılmış olduğu müsabakada ilk 4'e giren toplam 16 sporcumuz, ülkemizi 7 Haziran'da Slovakya'da temsil edecek. Böyle şampiyonlarımızı ilimize kazandırıp, ilimizin tanıtımını yaparak buradaki gençleri de spora teşvik etmemizden dolayı mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
