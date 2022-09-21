Siirt spor haberleri: Siirt'te çocuklar 1300 rakımda satrançta kozlarını paylaştı

- Siirt'te çocuklar 1300 rakımda satrançta kozlarını paylaştı

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan 1300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi'ndeki Tillo Tabiat Parkı cam terası, çocukların sokak satrancına ev sahipliği yaptı.

Tillo ilçesinde bulunan 1300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi'ndeki Tillo Tabiat Parkı, doğa güzelliği ve cam terasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Kaletül Üstad Tepesi, Türkiye Satranç Federasyonu adına gelen satranç eğitimcileri ve çocuklara 'Sokakta Satranç Var' aktivitesine ev sahipliği yaptı. Sporcular, kendi aralarında kıyasıya mücadele etti.

Satranç eğitmeni Yıldız Baraklı, çocukların hem kişisel gelişimi hem de tarih bilincini geliştirmek için kentin farklı tarihi noktalarında satranç etkinliği düzenlediklerini söyledi. Satranç kültürünü tüm kentte yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi amaçladıklarını dile getiren Baraklı, "Bugün burada sokakta satranç etkinliği için satranç federasyonu adına Tillo Kaleye geldik. Güzel bir etkinlik düzenledik velilerimizle. Burada veliler vardı ve piknikçilerin katılımıyla güzel bir etkinlik oldu. Bundan sonra ki turnuvalarımız içinde öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz" dedi.

Kaletül Üstad Tepesi'ne geldiği için mutlu olduğunu belirten Esra İlçin, satrancı çok sevdiğini, kapalı ortamda satranç oynamaktansa burada satranç oynamanın çok daha keyifli olduğunu kaydetti. İlçin, "Çocukluğumdan beri satranç oynuyorum. Bugün Tillo Kale'ye geldik ve burada satrancı yaymak adına 'Sokakta satranç var' etkinliği ile birlikte çocuklara örnek oluyoruz. Siirt adına böyle bir etkinliğe katılmaktan çok mutluyuz hepimiz. Biz buraya gelip satranç oynamaktan çok mutlu oluyoruz. Aynı zamanda hakemlik yapıyorum. Bütün çocukları satranç oynamaya bekliyorum" diye konuştu.

Ömer Gözlü adlı vatandaş ise, "Bugün Tillo kaledeyiz, seyir terasına geldik. Burada bir satranç organizasyonu var. Gerçekten satranç çocuklarımızın zihni için, gelişimi için çok faydalı bir spor. Bu etkinliğe destek veren, bu faaliyeti gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda faaliyetlerin artmasını ve satranca daha da önem vermelerini talep ediyorum" şeklinde konuştu.