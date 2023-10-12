Siftah yaptılar! 10 kişi kalan Letonya Ermenistan'ı 2 farkla geçti
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis atarken, ev sahibi ekipte Marcis Oss kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya, Ermenistan'ı ağırladı. Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Letonya 2-0 kazandı.
LETONYA 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis atarken, Marcis Oss, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 10'ar puanlı Hırvatistan ve Türkiye'nin ardından 7 puan ile maç fazlasıyla üçüncü sırada kaldı. Letonya gelecek maçta Milli Takımımız ile deplasmanda karşılaşırken, Ermanistan sahasında Galler'i ağırlayacak.