Cabral: Rövanşta Turu Atlayacağız

TRABZONSPOR forması giyen Sidny Lopes Cabral, "Aslında biz ikinci maça da bugünkü maça başladığımız gibi başlayacağız. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Biz kendimize güveniyoruz ve bunun rövanşında turu atlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

Cabral, ikinci yarıdaki enerjilerini, rövanş maçına taşıdıklarında kazanabileceklerini düşündüğünü ifade ederek, "Aslında biz ikinci maça da bugünkü maça başladığımız gibi başlayacağız. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Biz kendimize güveniyoruz ve bunun rövanşında turu atlayacağımızı düşünüyorum. Bugün en önemli olan şey ikinci yarı sergilediğimiz oyundu. İkinci yarıdaki enerjiyi, önümüzdeki rövanş maçına taşıyabilirsek kazanabileceğimi düşünüyorum. Bu konuda taraftarımız rahat olabilirler. Dünya kupasında olan şey artık geçmişte kaldı. Benim şu an odak noktam Trabzonspor ve Trabzonspor'a katkı sağlayabilmek. Benim kabiliyetlerimden biri de 2 ayağımla sert şut çekebilmek, ben de bunun doğrultusunda denemeler yaptım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı