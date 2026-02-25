Haberler

Jeton Beqiri: "Umarım Samsunspor yarın en iyi gününde olmaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'nın Teknik Direktörü Jeton Beqiri, UEFA Konferans Ligi play-off maçında Samsunspor'un zayıf bir gününde olması dileğini iletti. Beqiri, Samsunspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak, takımlarının en iyi performansı sergileyeceğini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Kuzey Makendonya ekibi Shkendija Teknik Direktörü Jeton Beqiri, yarın oynanacak maçta Samsunspor'un en iyi gününde olmamasını umduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 play-off rövanş maçında Samsunspor'a konuk olacak Shkendija'da Teknik Direktör Jeton Beqiri ve futbolculardan Sebastjan Spahiu basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Jeton Beqiri, "Benim için burada olmak büyük bir onur. İlk maçta da dediğim gibi karşımızdaki rakip hem ciddi hem de kendini çok geliştirmiş bir takım. Biz daha önce de dediğimiz gibi Samsunspor bu maçı kazanmak için daha garantili görünüyor. Kesinlikle bu bizim için çok önemli bir maç. Samsunspor hala güçlü bir rakip. Umarım Samsunspor yarın en iyi günlerinde değildir. Bizde daha iyi performans ve oyun sunmak istiyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum. Samsunpor güçlü bir takım. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın güzel bir oyun sunmaya çalışacağız. İlk maç bizim için zor oldu. Yarınki oyunda biz daha çok defansif olarak yaklaşacağız. Samsunspor'u daha iyi inceleyerek kendi taktiğimizi uygulamaya çalışacağız. Samsunsspor'u inceledik. Onların en iyi noktalarını keşfedip, ona göre sahada mücadele edeceğiz. Yarınki oyuna bütün oyuncularımız hazır" dedi.

Futbolcu Sebastjan Spahiu ise, "Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takım. Türkiye'de ağırlığını ortaya koymuş bir takım. Geçen oynadığımız maçta en iyi günümüzde değildik. Yarın da yüzde 100'ümüzü sahaya verip oynayacağız. Şimdi onları daha iyi tanıdık. Samsunspor'dan daha fazla bizim kendilerimizden daha büyük bir beklentimiz var. Yarın güzel bir oyun olacak. Yarın güzel bir sonuç alacağız. Samsunspor'un iyi bir taraftarı olduğunu görüyoruz. Onun için yarın hiç de kolay bir maç olmayacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş