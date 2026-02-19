Futbol: UEFA Konferans Ligi

Haberler

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmada penaltı kaçıran Samsunspor, rakip kaleye etkili olamadı.

Stat: National Arena Todor Proeski

Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Jorgen Ronning Valstads (Norveç)

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Spahiu, Zejnullai, Ibraimi

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye

Sarı kart: Dk. 10 Makoumbou ( Samsunspor )

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.

19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.

39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
