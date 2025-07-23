Shakhtar Donetsk, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, Beşiktaş ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesi antrenman yaptı. Antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, müsabakanın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Tüpraş Stadyumu'nda, Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor