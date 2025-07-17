Shakhtar Donetsk, Beşiktaş'ın Rakibi Oldu
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak. Shakhtar, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımını eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı.
İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor