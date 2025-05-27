Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu.

2 YILLIK İMZAYI ATTI

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. Ukrayna ekibi, 38 yaşındaki genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ukrayna ekibine imza atan Arda Turan, bir açıklama yaparak "Zengin bir tarihe ve büyük geleneklere sahip Shakhtar Donetsk'e katıldığım için gurur duyuyorum. Bu takım, Avrupa çapında tanınan ve her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmaya ve oyunumuzla taraftarlarımıza mutlu anlar yaşatmayı umuyorum. Ukrayna ve Avrupa'da kupa kazanmak için son derece motiveyiz." ifadelerini kullandı.

SEZON RAKAMLARI

Teknik direktörlük kariyerine, 2023 yılında Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da başlayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon takımıyla 36 maçta 53 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.