Sezona bomba gibi başladılar! Göztepe'yi durdurabilene aşk olsun

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Göztepe, 3-0'lık net bir skorla kazanmayı başardı.

GÖZTEPE FIRTINA GİBİ

İzmir ekibi, bu sonuçla birlikte 3 galibiyet, 3 beraberlik performans sergiledi ve ligde maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Sezon başında en etkili oyuncusu Romulo'yu kaybetmesine rağmen İzmir ekibinin sezona etkili başlangıcı, futbolseverlerden tam not aldı.

SADECE 2 GOL YEDİ

Göztepe, ligde 6 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok zorlu takıma karşı mücadele etti. Stoilov'un öğrencileri, bu maçlarda rakip kalelere 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Göztepe, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında kalesini gole kapadı.