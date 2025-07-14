Seza Çimento Elazığspor'da 1. etap kampı sona erdi

Seza Çimento Elazığspor'da 1. etap kampı sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seza Çimento Elazığspor, 1. etap kampını tamamlayarak 2. etap hazırlıklarına başlamak üzere 2 gün izin yapacak. İkinci etap kamp çalışmaları 27 Temmuz'a kadar sürecek ve ardından Bolu'da 3. etap kampı gerçekleştirilecek.

Seza Çimento Elazığspor'da 7 Temmuz'da başlayan 1. etap kampı sona erdi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına 7 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Seza Çimento Elazığspor'da 1. etap kamp çalışmaları 14 Temmuz'da yapılan antrenmanla sona erdi. 2 gün izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular 17 Temmuz Perşembe günü yine kulüp tesislerinde toplanarak 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bordo-Beyazlılar'da ikinci etap kampı ise 27 Temmuz'a kadar devam edecek. İkinci etap kampı sonrası takım yine 4 günlük izne ayrılacak.

4 günlük izin sonrası Elazığspor 3. etap kamp çalışmalarını Bolu'da gerçekleştirecek. Elazığspor son etap kampında ağırlıklı olarak hazırlık maçları yapacak. Son etap kampı sonrası yine kısa bir izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular daha sonra Elazığ'a dönüp 2. Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında oynanacak olan Adana 01 FK maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi

Feribotta yangın! Yüzlerce yolcu denizin ortasında dehşeti yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.