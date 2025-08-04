Seza Çimento Elazığspor 2 Günlük İzne Ayrıldı

Seza Çimento Elazığspor 2 Günlük İzne Ayrıldı
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına devam eden Seza Çimento Elazığspor, 3. Etap kampında iki günlük izne çıktı. Kamp çalışmalarına 7 Ağustos'ta devam edecek.

Seza Çimento Elazığspor, bu sabah yaptığı antrenman sonrası 2 günlük izne ayrıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Seza Çimento Elazığspor'da 3. Etap kamp çalışmalarına iki günlük ara verildi.

27 Temmuz'da başladığı 3. Etap kampında iki hazırlık maçı oynayan ve bu maçlardan bir galibiyet, bir beraberlik alan Bordo-Beyazlı ekip, 7 Ağustos'ta konakladığı otelde bir kez daha toplanacak ve 3 hazırlık maçı daha yaparak Erzurum kampını sonlandıracak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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