Şeyma Düztaş Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
Muğla Boks Kulübü'nden Şeyma Düztaş, Sofya'da düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Finalde Moldovalı rakibine kaybetti.
BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda Muğla Boks Kulübü'nden Şeyma Düztaş, Avrupa ikincisi oldu.
Avrupa U22 Boks Şampiyonası 8-20 Ekim tarihleri arasında Sofya'da yapıldı. Muğla Boks Kulübü sporcusu Şeyma Düztaş, organizasyonda kadınlar 81 kiloda Moldovalı rakibi Kozerez Daria'ya finalde yenilerek ikinci olurken, kardeşi Yaren ise çeyrek final mücadelesi verdi.
3-sayfa Sofya Muğla Spor
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