Seyhan Belediyesi 3. Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Seyhan Belediyesi tarafından Cumhuriyeti'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 3.Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası, başladı. Kalabalık bir izleyici topluluğunun da hazır bulunduğu açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu, Seyhan Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Üney yaptı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın öncülüğünde sporun ve sporcunun her zaman yanında olup desteklerini esirgemediklerini belirten Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, " Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yıldönümü nedeniyle planlanılan ayak tenisi turnuvamıza 32 takım 128 sporcu katılım gösterdi. Üç gün sürecek olan turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum " dedi.

VETERANLAR TENİS TURNUVASI VE STREETBALL TURNUVASI BAŞLIYOR

Üney, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100.yıldönümü nedeniyle ilk olarak başlattıkları Ayak Tenisi Turnuvası'nın ardından 21-23 Ekim günleri arasında Gürselpaşa Tenis Kortu'nda Veteranlar Tenis Turnuvası, 25-27 Ekim günlerinde ise Füze Selami Spor Tesisleri'nde 3.Geleneksel Streetball Turnuvası'nın düzenleneceğini sözlerine ekledi.