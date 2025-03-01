Seydikemer'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında yarışan 107 sporcu arasında kazananlar belli oldu.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Komisyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Seydikemer Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası", 10 farklı kategoride ilkokul ve ortaokuldan toplam 107 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Turnuvanın ödül töreni, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur ve Şube Müdürü Nurullah Solak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dereceye giren öğrenciler, akıl ve stratejinin ön planda olduğu oyunlarda ödüllendirildi. Turnuvada, İlkokul Küre Oyunu kategorisinde Ramazan Talha Doğan birinci olurken, İlkokul Motif Oyunu'nda Aslı Zehra Demir, İlkokul Abluka Oyunu'nda Alp Cengiz Çetin, Ortaokul Mangala Oyunu kategorisinde ise Duygunaz Aksoy birincilik elde etti.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, turnuvanın organizasyonunda emeği geçen öğretmen ve yöneticilere ve turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti. - MUĞLA