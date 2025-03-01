Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı

Seydikemer'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Seydikemer'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları turnuvasında 107 sporcu yarıştı. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında yarışan 107 sporcu arasında kazananlar belli oldu.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Komisyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Seydikemer Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası", 10 farklı kategoride ilkokul ve ortaokuldan toplam 107 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Turnuvanın ödül töreni, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur ve Şube Müdürü Nurullah Solak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dereceye giren öğrenciler, akıl ve stratejinin ön planda olduğu oyunlarda ödüllendirildi. Turnuvada, İlkokul Küre Oyunu kategorisinde Ramazan Talha Doğan birinci olurken, İlkokul Motif Oyunu'nda Aslı Zehra Demir, İlkokul Abluka Oyunu'nda Alp Cengiz Çetin, Ortaokul Mangala Oyunu kategorisinde ise Duygunaz Aksoy birincilik elde etti.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, turnuvanın organizasyonunda emeği geçen öğretmen ve yöneticilere ve turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
img

Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
img

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.