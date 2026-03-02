Haberler

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa 2'ncisi oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarı kazandırdı.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 2. günü, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasıyla tamamlandı.

2025'in Avrupa şampiyonu Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi, elemeleri 583 puanla lider bitirerek finale yükseldi.

Finalde 24'er atış sonunda 475.6 puan toplayan Şevval İlayda ile Yusuf, Macar Veronika Major-Akos Karoly Nagy ikilisinin (479.1 puan) arkasında Avrupa 2'ncisi oldu.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
