Haberler

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Şampiyonası'nda 4. sırayı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan'ın Erivan şehrinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde 4'üncü olarak başarılı bir performans sergiledi. Tarhan, geçen yıl bu kategoride Avrupa 3'üncüsü olmuştu.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde 4'üncülüğü elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 3. günü, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo yarışmasıyla tamamlandı.

Elemelerin ilk turunda Şevval İlayda Tarhan 23, Şimal Yılmaz ise 22 puanla son 16 isim arasına girdi. Elemelerin 2. turunda Şevval İlayda, 44 puanla 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazanırken, 41 puanlı Şimal elendi.

Geçen yıl bu kategoride Avrupa 3'üncüsü olan Şevval İlayda, bronz madalya için karşılaştığı Bulgar Antoaneta Kostadinova'ya 15-8 yenildi.

2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda şu ana kadar 4 madalyası (3 gümüş, 1 bronz) bulunan Türkiye, 3. günü madalyasız kapattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

O da savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim
Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretim durdu
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi