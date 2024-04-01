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Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti

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Trabzonspor Kulübü, resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yaptığı sevklerle ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"YOLUN SONU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir. Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.

"BU BİR KANUNSUZLUK"

TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir. Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."

Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (5)

A Alkan:

Bu ne pişmişlik, yav orası futbolcuların mahremi evi taraftarın sahada ne işi var? Sen külüp olarak gereken tedbirleri almamışsın, senin taraftarın sahayı su panayırına çevirmiş, hala daha taraftarını savunuyorsun

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Kerim Köroğlu:

BOŞ YAPMA ALKAN TS TARAFI TARAFTARLAR HATALIYIZ SUÇLUYUZ KABUL EDİYORUZ AMA SİZ AYNAYA BAKMIYORSUNUZ ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOSUNUZ FUTBOLCULARINIZ DİKKAT ETMESİ LAZIM YAPTIĞINIZ HATAYI KABUL EDİN HERŞEY GÖRÜNÜYOR VİDEOLARDA

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Siranuş Nermer:

yaşanan rezillikten herkes kendini aklamaya çalışıyor...??

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5
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Kerim Köroğlu:

AKLAMAK DEĞİLDE SUÇLU SADECE TRABZON MU HİÇ TAHRİK ETMEDİNİZMİ SİZİN FUTBOLCULAR SAVUNMA YERİNE SALDIRIYA GEÇMİŞ BİRAZCIK VİDEOLARI TM İZLEYİN

yanıt1
yanıt0
Özer Doğan:

sez futbol adamımı yoksa mafyamısın..Aynaya bak

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1
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